Dans un long entre­tien accordé à nos confrères de Puntodebreak, Fernando Verdasco fait un point sur sa riche carrière alors qu’il était présent au chal­lenger d’Alicante dont la finale oppo­sera ce dimanche deux tricolores.

Fernando dont le coup droit était consi­déré comme l’un des meilleurs du monde propose son clas­se­ment sur ce coup qui lui a permis notam­ment d’at­teindre la 7ème place mondiale en avril 2009.

« Roger, Rafa, Del Potro je crois qu’ils ont tous les trois des coups droits assez uniques, mais je ne sais pas s’ils sont mieux que le mien. Peut‐être que je peux frapper des coups plus spec­ta­cu­laires que Rafa, mais le sien a surtout beau­coup plus d’effet et a plus d’ef­fi­ca­cité. Ensuite, je pense aussi à celui de Jack Sock, bien qu’il n’ait pas eu une carrière aussi brillante que ces 3 cadors. S’il fallait en choisir un qui est lié au passé, ce serait bien sûr celui du joueur chilien Fernando González »