Nos confrères d’Ubitennis ont eu la chance de croiser pour une petite inter­view Fernando Verdasco à Dallas. Fernando a bien voulu comparer les époques car il est main­te­nant un doyen du circuit. Son analyse est clair et précise.

« Lorsque j’ai atteint la septième posi­tion au clas­se­ment, les quatre premiers joueurs ont gagné prati­que­ment tous les tour­nois auxquels ils ont parti­cipé. Il était prati­que­ment impos­sible pour d’autres joueurs de soulever un titre majeur, seuls Cilic, Del Potro ou Wawrinka ont réussi à remporter un chelem à cette époque. En presque 20 ans et 80 slams joués, c’est arrivé à trois ou quatre reprises. Si vous me demandez, en tant que joueur, si j’au­rais préféré occuper la septième place aujourd’hui ou en 2009, ma réponse est aujourd’hui. Roger vient de prendre sa retraite, Murray n’est plus au même niveau qu’il y a dix ans et Rafa doit malheu­reu­se­ment toujours vivre avec de nombreuses bles­sures. J’ai le senti­ment que la septième tête de série dans un grand tournoi peut avoir une réelle chance de gagner, ce qui n’était pas possible à mon époque »