Blessé lors de sa préparation, le 27e joueur mondial Cameron Norrie est désormais incertain pour l’Open d’Australie, où il doit être tête de série.
« Je m’entraîne à Buenos Aires et j’ai malheureusement subi une petite blessure qui m’empêchera de participer cette année aux tournois de préparation en Australie. Je suis très déçu, mais j’espère être en forme et prêt pour l’Open d’Australie », a expliqué le Britannique.
🇬🇧❌Norrie se lesiona en su pretemporada en Argentina y pone en duda su participación en el Open de Australia 2026https://t.co/feXR8qW7Qm— Punto de Break (@PuntoDBreak) December 16, 2025
A suivre.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 11:55