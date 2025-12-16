AccueilATPVers un forfait d'un top 30 à l'Open d'Australie ? "Je suis...
ATP

Vers un forfait d’un top 30 à l’Open d’Australie ? « Je suis très déçu. J’ai malheu­reu­se­ment subi une petite blessure… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

195

Blessé lors de sa prépa­ra­tion, le 27e joueur mondial Cameron Norrie est désor­mais incer­tain pour l’Open d’Australie, où il doit être tête de série. 

« Je m’en­traîne à Buenos Aires et j’ai malheu­reu­se­ment subi une petite bles­sure qui m’empêchera de parti­ciper cette année aux tour­nois de prépa­ra­tion en Australie. Je suis très déçu, mais j’es­père être en forme et prêt pour l’Open d’Australie », a expliqué le Britannique. 

A suivre.

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 11:55

Article précédent
L’outsider de Rusedski pour l’Open d’Australie : « C’est un cauchemar pour tous ses adver­saires. Il m’a vrai­ment impressionné »
Article suivant
« Si je pense que Djokovic rempor­tera un Grand Chelem en 2026 ? Mon avis, c’est que Si Sinner ou Alcaraz échouent, il sera là. Je n’ai aucun doute là‐dessus », affirme José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.