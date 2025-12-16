Blessé lors de sa prépa­ra­tion, le 27e joueur mondial Cameron Norrie est désor­mais incer­tain pour l’Open d’Australie, où il doit être tête de série.

« Je m’en­traîne à Buenos Aires et j’ai malheu­reu­se­ment subi une petite bles­sure qui m’empêchera de parti­ciper cette année aux tour­nois de prépa­ra­tion en Australie. Je suis très déçu, mais j’es­père être en forme et prêt pour l’Open d’Australie », a expliqué le Britannique.

🇬🇧❌Norrie se lesiona en su pretem­po­rada en Argentina y pone en duda su parti­ci­pa­ción en el Open de Australia 2026https://t.co/feXR8qW7Qm — Punto de Break (@PuntoDBreak) December 16, 2025

A suivre.