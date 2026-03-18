Accueil ATP

Vers un nouveau Big 3 ? « Je pense qu’il a vrai­ment toutes les chances de se hisser au niveau d’Alcaraz et Sinner »

Par
Thomas S
-
79

Et si c’était lui, le troi­sième homme derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? S’il est encore trop tôt pour le dire, Joao Fonseca coche en tout cas beau­coup de cases pour former un nouveau Big 3. 

Impressionnant lors de sa défaite en deux tie‐breaks face à Jannik Sinner, futur vain­queur du tournoi, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Brésilien a reçu les encou­ra­ge­ments de l’an­cien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi, Brad Gilbert.

« Le plus diffi­cile, c’est qu’il doit être un peu plus régu­lier et montrer davan­tage de volonté en défense, mais ce que j’ai vu lors de ce tournoi, c’est qu’il a vrai­ment mis Sinner sous pres­sion. Il aurait faci­le­ment pu remporter ce premier set et il servait à 220 km/h en soirée ; je ne savais pas qu’il était capable de servir aussi fort. Je pense qu’il travaille dur. Je pense qu’il a vrai­ment toutes les chances de se hisser au niveau de Sinner et d’Alcaraz. Je pense qu’il peut encore améliorer son jeu, et ce qui est inté­res­sant chez lui, c’est qu’il n’a que 19 ans : il a encore beau­coup de marge de progres­sion. Je pense que ce serait génial de l’entraîner. À part Sinner et Alcaraz, si je devais choisir un joueur, ce serait lui », a déclaré l’en­traî­neur améri­cain sur le podcast de Tennis Channel, Big T.

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.