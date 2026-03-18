Et si c’était lui, le troisième homme derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? S’il est encore trop tôt pour le dire, Joao Fonseca coche en tout cas beaucoup de cases pour former un nouveau Big 3.
Impressionnant lors de sa défaite en deux tie‐breaks face à Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Brésilien a reçu les encouragements de l’ancien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi, Brad Gilbert.
« Le plus difficile, c’est qu’il doit être un peu plus régulier et montrer davantage de volonté en défense, mais ce que j’ai vu lors de ce tournoi, c’est qu’il a vraiment mis Sinner sous pression. Il aurait facilement pu remporter ce premier set et il servait à 220 km/h en soirée ; je ne savais pas qu’il était capable de servir aussi fort. Je pense qu’il travaille dur. Je pense qu’il a vraiment toutes les chances de se hisser au niveau de Sinner et d’Alcaraz. Je pense qu’il peut encore améliorer son jeu, et ce qui est intéressant chez lui, c’est qu’il n’a que 19 ans : il a encore beaucoup de marge de progression. Je pense que ce serait génial de l’entraîner. À part Sinner et Alcaraz, si je devais choisir un joueur, ce serait lui », a déclaré l’entraîneur américain sur le podcast de Tennis Channel, Big T.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 11:11