Et si c’était lui, le troi­sième homme derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? S’il est encore trop tôt pour le dire, Joao Fonseca coche en tout cas beau­coup de cases pour former un nouveau Big 3.

Impressionnant lors de sa défaite en deux tie‐breaks face à Jannik Sinner, futur vain­queur du tournoi, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Brésilien a reçu les encou­ra­ge­ments de l’an­cien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi, Brad Gilbert.

« Le plus diffi­cile, c’est qu’il doit être un peu plus régu­lier et montrer davan­tage de volonté en défense, mais ce que j’ai vu lors de ce tournoi, c’est qu’il a vrai­ment mis Sinner sous pres­sion. Il aurait faci­le­ment pu remporter ce premier set et il servait à 220 km/h en soirée ; je ne savais pas qu’il était capable de servir aussi fort. Je pense qu’il travaille dur. Je pense qu’il a vrai­ment toutes les chances de se hisser au niveau de Sinner et d’Alcaraz. Je pense qu’il peut encore améliorer son jeu, et ce qui est inté­res­sant chez lui, c’est qu’il n’a que 19 ans : il a encore beau­coup de marge de progres­sion. Je pense que ce serait génial de l’entraîner. À part Sinner et Alcaraz, si je devais choisir un joueur, ce serait lui », a déclaré l’en­traî­neur améri­cain sur le podcast de Tennis Channel, Big T.