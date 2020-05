Comme le dévoile la BBC, la fédération britannique (LTA) prévoit de remettre au goût du jour ses championnats nationaux masculines, féminins, juniors et en fauteuil dans l’année. Il s’agirait d’une première depuis 2002 puisqu’ils avaient été abandonné en raison d’une baisse d’intérêt. Ce retour est favorisé en raison de la suspension des circuits ATP et WTA jusqu’au 31 juillet. D’autres événements nationaux pourraient voir le jour et Jamie Murray, le frère d’Andy, souhaiterait organiser un événement aux dates de Wimbledon. Aucun des événements ne pourraient se tenir sans l’approbation de la LTA qui veillera au respect des directives gouvernementales.