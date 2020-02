Et si Andy Murray subissait une troisième opération de la hanche ? Absent des courts depuis la phase finale de la Coupe Davis à Madrid en novembre dernier, le Britannique a confié qu’il pourrait être contraint de subir une troisième opération de sa hanche droite. « Je veux rejouer en Grand Chelem. Manquer l’Open d’Australie cette année a été très difficile. En fin d’année dernière, je commençais à bien jouer, je me sentais bien, a rappelé l’ancien numéro 1 mondial dans les médias britanniques dont la BBC. Je veux continuer à jouer, la question est de savoir si j’en suis capable ou pas. Ce que je dois faire, c’est renforcer la hanche au cours des prochaines semaines pour vraiment la tester et voir comment elle répond. Je devrais savoir d’ici à la fin du mois prochain. Si les médecins ne parviennent pas à me soigner avec une arthroscopie, alors je devrais subir une nouvelle opération. Et cela prendrait plus de temps pour récupérer et revenir.«

Si l’Ecossais venait à être opéré une troisième fois, la question de sa retraite pourrait se poser. Quoi qu’il en soit, une nouvelle opération le ferait sans doute rater Wimbledon et les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour l’instant, il envisage toujours un retour sur les courts pour Miami (25 mars au 5 avril).