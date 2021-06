Revenue à la compé­ti­tion à Madrid en mai dernier après deux ans d’ab­sence pour donner nais­sance à sa fille, Elena Vesnina a été inter­rogée par le site russe Championat.com sur le débat du GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Grande fan du Suisse, la Russe de 34 ans place donc Roger au‐dessus de la mêlée et consi­dère que le Serbe ne sera jamais autant aimé par les fans que ses deux rivaux.

« Il me semble que Novak a toutes les chances de rattraper et de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal. Djokovic aura‐t‐il plus de titres du Grand Chelem que Serena Williams (23 titres, ndlr) ? Peut‐être, je peux le croire. J’ai un grand respect pour Djokovic et Nadal, mais pour moi Federer est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. J’aime Roger en tant que joueur de tennis, bien sûr. Si Novak remporte les Jeux olym­piques, alors, bien sûr, il se rappro­chera encore plus de Federer, car Roger n’a pas de médaille d’or en simple. Mais, je pense que concer­nant les fans, il ne recevra jamais le même amour et le soutien que Federer et Nadal. »