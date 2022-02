Mis de côté, volon­tai­re­ment ou non, par une grande majo­rité des médias depuis le début de la grande vague de vacci­na­tion en avril 2020, les effets secon­daires du vaccin contre le Covid‐19 ressentis par les spor­tifs de haut niveau viennent de connaitre un nouveau chapitre ce mardi 22 février 2022.

En effet, après Jérémy Chardy et très certai­ne­ment Ugo Humbert, c’est au tour de Gaël Monfils d’être direc­te­ment impacté par ces doses de vaccin comme il l’a lui même déclaré sur ses réseaux sociaux.

« Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles suite à mes récents retraits en tour­nois (à Rotterdam, Doha et Dubai, ndlr). J’ai subi un petit pépin de santé (proba­ble­ment suite à ma troi­sième dose de vaccin). Sur les conseils de mon médecin, j’ai décidé de prendre du temps pour me reposer. Je ne pourrai donc malheu­reu­se­ment pas jouer la Coupe Davis la semaine prochaine. J’espère pouvoir revenir aux États‐Unis », a écrit le Tricolore dans un texte clair.

Conséquence directe, « La Monf » ne sera pas de la partie les 4 et 5 mars prochains à Pau pour la rencontre de Coupe Davis face à l’Équateur avec l’équipe de France. On souhaite en tout cas un bon réta­blis­se­ment au Parisien qui doit forcé­ment être dégouté après un début de saison et un Open d’Australie très prometteur.