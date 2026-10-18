Alors qu’on a appris ce samedi le forfait de Félix Auger‐Aliassime pour les tournois de Bruxelles (ATP 250) et de Bâle (ATP 500), quelques jours après son abandon face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Canadien s’est exprimé via son compte Instagram.
Et les nouvelles ne sont pas terribles à trois semaines de défendre les points de sa finale disputée en 2025 sur le Rolex Paris Masters (défaite contre Jannik Sinner).
« Après m’être blessé au genou lors de mon match à Shanghai en début de semaine, mon équipe et moi avons décidé que je ferais une pause de deux semaines avec la compétition. Malheureusement, cela signifie que je dois me retirer des tournois de Bruxelles et de Bâle, deux tournois que j’ai remportés et auxquels j’ai pris beaucoup de plaisir à participer par le passé. Je vais désormais me concentrer sur ma convalescence et travailler dur pour reprendre la compétition dès que possible », a déclaré celui a désormais fait une croix sur une éventuelle qualification pour le Masters de Turin.
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 12:12