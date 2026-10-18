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Victime d’un gros coup dur, Auger‐Aliassime prend la parole : « Malheureusement, cela signifie que je dois me retirer de ces deux tour­nois que j’ai remportés »

Par
Thomas S
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Alors qu’on a appris ce samedi le forfait de Félix Auger‐Aliassime pour les tour­nois de Bruxelles (ATP 250) et de Bâle (ATP 500), quelques jours après son abandon face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Canadien s’est exprimé via son compte Instagram.

Et les nouvelles ne sont pas terribles à trois semaines de défendre les points de sa finale disputée en 2025 sur le Rolex Paris Masters (défaite contre Jannik Sinner). 

« Après m’être blessé au genou lors de mon match à Shanghai en début de semaine, mon équipe et moi avons décidé que je ferais une pause de deux semaines avec la compé­ti­tion. Malheureusement, cela signifie que je dois me retirer des tour­nois de Bruxelles et de Bâle, deux tour­nois que j’ai remportés et auxquels j’ai pris beau­coup de plaisir à parti­ciper par le passé. Je vais désor­mais me concen­trer sur ma conva­les­cence et travailler dur pour reprendre la compé­ti­tion dès que possible », a déclaré celui a désor­mais fait une croix sur une éven­tuelle quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin. 

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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