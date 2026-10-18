Alors qu’on a appris ce samedi le forfait de Félix Auger‐Aliassime pour les tour­nois de Bruxelles (ATP 250) et de Bâle (ATP 500), quelques jours après son abandon face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Canadien s’est exprimé via son compte Instagram.

Et les nouvelles ne sont pas terribles à trois semaines de défendre les points de sa finale disputée en 2025 sur le Rolex Paris Masters (défaite contre Jannik Sinner).

« Après m’être blessé au genou lors de mon match à Shanghai en début de semaine, mon équipe et moi avons décidé que je ferais une pause de deux semaines avec la compé­ti­tion. Malheureusement, cela signifie que je dois me retirer des tour­nois de Bruxelles et de Bâle, deux tour­nois que j’ai remportés et auxquels j’ai pris beau­coup de plaisir à parti­ciper par le passé. Je vais désor­mais me concen­trer sur ma conva­les­cence et travailler dur pour reprendre la compé­ti­tion dès que possible », a déclaré celui a désor­mais fait une croix sur une éven­tuelle quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin.