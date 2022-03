Apparu diminué physi­que­ment à la fin de la demi‐finale face à Carlos Alcaraz puis lors de l’intégralité de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à Taylor Fritz, Rafael Nadal est depuis rentré en Espagne où il a passé des examens médi­caux qui ont révélés une « fissure de stress au niveau de la 3e arche costale gauche ».

Un énorme coup dur pour l’Espagnol qui réali­sait le meilleur début de saison de sa carrière et qui va devoir respecter une période de repos négli­geable, de 4 à 6 semaines, avant de pouvoir s’en­traîner ou jouer normalement.

Par consé­quent, Rafa ne sera très proba­ble­ment pas de la partie pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 10 au 17 avril) ainsi que sur l’ATP 500 de Barcelone (du 18 au 24 avril). De plus, et étant donné la durée maxi­male de son indis­po­ni­bi­lité, il n’est pas certain qu’il prenne part aux Masters 1000 de Madrid (du 1er au 8 mai) et de Rome (du 8 au 15 mai).