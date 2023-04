Ancien 26e joueur mondial et retraité depuis 2016, Victor Hanescu a récem­ment donné une inter­view à nos confrères roumains de Sport dans laquelle il évoque longue­ment le cas de l’ac­tuel numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et d’après lui, il n’y a désor­mais plus aucun doute sur l’iden­tité du meilleur joueur de tous les temps.

« Il est vrai­ment fort. En dehors du tennis, j’ai vu un peu ce qu’il mettait en place, je veux dire que l’homme – en tant que déve­lop­pe­ment personnel : menta­lité, spiri­tua­lité – est au plus haut niveau. Je ne pense pas que Federer, je ne pense pas que Nadal ait atteint ce niveau de matu­rité mentale et de confiance person­nelle. Cette combi­naison est fatale. Je le vois dominer le circuit pendant encore long­temps, parce qu’il est prêt. Mentalement, il est très fort, il est concentré, il est là, il est présent. Pendant long­temps, j’ai pensé que Federer était le meilleur joueur de l’his­toire mais main­te­nant, après avoir vu comment Djokovic parle et travaille en dehors du court, mais aussi son atti­tude mentale, comment il veut décou­vrir des choses sur la vie, sur lui‐même, sur le fait d’être meilleur chaque jour… Je dis que c’est lui. »