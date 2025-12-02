AccueilATPVictor Troicki, capitaine de la Serbie, n'a pas renoncé à Djokovic :...
Victor Troicki, capi­taine de la Serbie, n’a pas renoncé à Djokovic : « Il est trop tôt pour dire si Novak fera partie de l’équipe »

Thomas S
Par Thomas S

Alors que la Serbie affron­tera le Chili à l’ex­té­rieur en match de barrage de la Coupe Davis du 6 au 8 février 2026, le capi­taine serbe, Victor Troicki, a forcé­ment été inter­rogé sur l’éven­tuelle présence de Novak Djokovic, qui avait clai­re­ment laissé entendre lors de sa dernière appa­ri­tion dans cette compé­ti­tion, qu’il avait fait le tour.

Mais pour le compa­triote et ami de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, rien ne semble gravé dans le marbre. 

« Il est trop tôt pour dire si Novak fera partie de l’équipe. Avec lui, nous serions certai­ne­ment l’une des équipes les plus fortes, et Novak nous a déjà aidés à plusieurs reprises en rempor­tant ses matchs. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 18:49

