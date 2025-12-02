Alors que la Serbie affron­tera le Chili à l’ex­té­rieur en match de barrage de la Coupe Davis du 6 au 8 février 2026, le capi­taine serbe, Victor Troicki, a forcé­ment été inter­rogé sur l’éven­tuelle présence de Novak Djokovic, qui avait clai­re­ment laissé entendre lors de sa dernière appa­ri­tion dans cette compé­ti­tion, qu’il avait fait le tour.

Mais pour le compa­triote et ami de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, rien ne semble gravé dans le marbre.

« Il est trop tôt pour dire si Novak fera partie de l’équipe. Avec lui, nous serions certai­ne­ment l’une des équipes les plus fortes, et Novak nous a déjà aidés à plusieurs reprises en rempor­tant ses matchs. »