Alors que la Serbie affrontera le Chili à l’extérieur en match de barrage de la Coupe Davis du 6 au 8 février 2026, le capitaine serbe, Victor Troicki, a forcément été interrogé sur l’éventuelle présence de Novak Djokovic, qui avait clairement laissé entendre lors de sa dernière apparition dans cette compétition, qu’il avait fait le tour.
Mais pour le compatriote et ami de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, rien ne semble gravé dans le marbre.
« Il est trop tôt pour dire si Novak fera partie de l’équipe. Avec lui, nous serions certainement l’une des équipes les plus fortes, et Novak nous a déjà aidés à plusieurs reprises en remportant ses matchs. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 18:49