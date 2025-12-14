Légende vivante du tennis indien, Vijay Amritraj, professionnel de 1970 à 1990, 16e mondial en 1980 et vainqueur de 16 titres en simple, a accordé une très belle interview à nos confrères argentins de Clay Tenis dans laquelle il évoque ses souvenirs et fait un peu de tennis fiction.
Et pour Vijay, si Rafael Nadal et John McEnroe devaient échanger leur raquette dans un duel fictif entre deux générations dorée du tennis, c’est l’Américain qui l’emporterait. Extraits.
Question. Le tennis a bien sûr beaucoup changé, notamment en termes de vitesse de balle et de puissance des coups. Mais, en imaginant que ces facteurs soient égaux, et en mettant Connors, Borg et McEnroe dans une équipe, face à Federer, Nadal et Djokovic, quelle équipe gagnerait ?
Vijay Amritraj : Nous ne comparons jamais les générations. Car n’importe quel champion d’une ancienne génération aurait été champion à notre époque. Mais, juste pour le plaisir, il serait intéressant de voir McEnroe jouer contre Nadal, Nadal utilisant la raquette de McEnroe et McEnroe utilisant celle de Nadal.
Question. Qui gagnerait ?
Amritraj : S’ils échangeaient leurs raquettes, McEnroe gagnerait !
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 14:05