Légende vivante du tennis indien, Vijay Amritraj, profes­sionnel de 1970 à 1990, 16e mondial en 1980 et vain­queur de 16 titres en simple, a accordé une très belle inter­view à nos confrères argen­tins de Clay Tenis dans laquelle il évoque ses souve­nirs et fait un peu de tennis fiction.

Et pour Vijay, si Rafael Nadal et John McEnroe devaient échanger leur raquette dans un duel fictif entre deux géné­ra­tions dorée du tennis, c’est l’Américain qui l’emporterait. Extraits.

Question. Le tennis a bien sûr beau­coup changé, notam­ment en termes de vitesse de balle et de puis­sance des coups. Mais, en imagi­nant que ces facteurs soient égaux, et en mettant Connors, Borg et McEnroe dans une équipe, face à Federer, Nadal et Djokovic, quelle équipe gagnerait ?

Vijay Amritraj : Nous ne compa­rons jamais les géné­ra­tions. Car n’im­porte quel cham­pion d’une ancienne géné­ra­tion aurait été cham­pion à notre époque. Mais, juste pour le plaisir, il serait inté­res­sant de voir McEnroe jouer contre Nadal, Nadal utili­sant la raquette de McEnroe et McEnroe utili­sant celle de Nadal.

Question. Qui gagne­rait ?

Amritraj : S’ils échan­geaient leurs raquettes, McEnroe gagnerait !