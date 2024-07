Au cours d’un récent entre­tien accordé au quoti­dien indien Star Sports, l’an­cien 16e joueur mondial et lauréat de 16 titres en carrière, Vijay Amritraj, est revenu sur la prise de pouvoir de la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur l’an­cienne repré­sentée par Novak Djokovic.

« Lorsque je jouais contre Borg, Connors, McEnroe, les meilleurs de ma géné­ra­tion, je pensais que dans mon bon jour, personne ne pour­rait me battre. J’allais les battre. Je le savais, ils le savaient et je savais qu’ils le savaient. Maintenant, dans leur esprit, Alcaraz et Sinner savent aussi comment gagner contre Djokovic. Djokovic le sait, Alcaraz le sait, et Djokovic sait qu’Alcaraz le sait. Il y a un chan­ge­ment de dyna­mique que l’on peut ressentir, y compris en termes de langage corporel. L’important pour Sinner et Alcaraz, c’est ce qu’ils ont appris des premières fois où ils ont joué contre Novak. Ce que les jeunes joueurs ont tendance à faire face à un grand cham­pion, c’est que lorsque les choses se gâtent, ils ont tendance à forcer les choses. Ils ne prennent pas de recul et ne se disent pas : ‘tu sais quoi, je suis plus en forme que lui, je peux jouer contre lui plus long­temps sur un point, donc je n’ai pas besoin de forcer le jeu et d’en faire trop’. C’est ce qui se passait dans les premiers matchs. C’est pour­quoi Sinner a pu gagner en Australie et Alcaraz a pu gagner l’année dernière à Wimbledon. »