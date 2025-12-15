AccueilATPVijay Amritraj : "Si Roger Federer et Bjorn Borg échangeaient leurs raquettes...
Vijay Amritraj : « Si Roger Federer et Bjorn Borg échan­geaient leurs raquettes pour un match, ce serait équi­libré, mais je parie­rais proba­ble­ment sur lui »

Par Baptiste Mulatier

Légende du tennis indien, 16e mondial en 1980 et vain­queur de 16 titres en simple, Vijay Amritraj a donné une inter­view au média argentin Clay Tenis dans laquelle il imagine des matchs entre plusieurs légendes de diffé­rentes générations. 

Après avoir assuré que si Rafael Nadal et John McEnroe devaient échanger leur raquette dans un duel fictif, avec les deux joueurs au top de leur forme, c’est l’Américain qui l’emporterait, Amritraj a imaginé un scénario iden­tique entre Roger Federer et Bjorn Borg. 

Question. Et si Federer échan­geait sa raquette avec celle de Connors ?

Vijay Amritraj : « Avec Borg. Federer contre Borg, ce serait un meilleur match. Et ce serait plus équi­libré. Mais je parie­rais proba­ble­ment sur Borg. »

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 08:58

