Légende du tennis indien, 16e mondial en 1980 et vainqueur de 16 titres en simple, Vijay Amritraj a donné une interview au média argentin Clay Tenis dans laquelle il imagine des matchs entre plusieurs légendes de différentes générations.
Après avoir assuré que si Rafael Nadal et John McEnroe devaient échanger leur raquette dans un duel fictif, avec les deux joueurs au top de leur forme, c’est l’Américain qui l’emporterait, Amritraj a imaginé un scénario identique entre Roger Federer et Bjorn Borg.
Question. Et si Federer échangeait sa raquette avec celle de Connors ?
Vijay Amritraj : « Avec Borg. Federer contre Borg, ce serait un meilleur match. Et ce serait plus équilibré. Mais je parierais probablement sur Borg. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 08:58