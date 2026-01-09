AccueilATPViktor Troicki sur Novak Djokovic : "Il n'était pas réaliste de lui...
Viktor Troicki sur Novak Djokovic : « Il n’était pas réaliste de lui faire cette demande. Cette période est extrê­me­ment contrai­gnante pour lui »

Pour le premier tour de Coupe Davis, qui aura lieu début février au Chili après l’Open d’Australie, le capi­taine serbe Viktor Troicki a expliqué à Sportklub pour­quoi il n’avait pas pu sélec­tionner son ami et meilleur élément, Novak Djokovic. 

« Quant à notre meilleur joueur, Novak Djokovic, cette période est extrê­me­ment contrai­gnante pour lui. Nous espé­rons tous qu’il brillera et ira loin à l’Open d’Australie. Il n’était pas réaliste de lui demander de se rendre au Chili direc­te­ment de Melbourne après ce Grand Chelem éprou­vant, pour changer de surface et être avec nous cette fois‐ci. »

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 10:59

