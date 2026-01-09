Pour le premier tour de Coupe Davis, qui aura lieu début février au Chili après l’Open d’Australie, le capi­taine serbe Viktor Troicki a expliqué à Sportklub pour­quoi il n’avait pas pu sélec­tionner son ami et meilleur élément, Novak Djokovic.

🇨🇱 Chile v Serbia 🇷🇸



The team nomi­na­tions for the #DavisCup Qualifiers 1st Round between Chile and 2010 cham­pions Serbia pic.twitter.com/03MMXjMum2 — Davis Cup (@DavisCup) January 5, 2026

« Quant à notre meilleur joueur, Novak Djokovic, cette période est extrê­me­ment contrai­gnante pour lui. Nous espé­rons tous qu’il brillera et ira loin à l’Open d’Australie. Il n’était pas réaliste de lui demander de se rendre au Chili direc­te­ment de Melbourne après ce Grand Chelem éprou­vant, pour changer de surface et être avec nous cette fois‐ci. »