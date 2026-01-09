Pour le premier tour de Coupe Davis, qui aura lieu début février au Chili après l’Open d’Australie, le capitaine serbe Viktor Troicki a expliqué à Sportklub pourquoi il n’avait pas pu sélectionner son ami et meilleur élément, Novak Djokovic.
« Quant à notre meilleur joueur, Novak Djokovic, cette période est extrêmement contraignante pour lui. Nous espérons tous qu’il brillera et ira loin à l’Open d’Australie. Il n’était pas réaliste de lui demander de se rendre au Chili directement de Melbourne après ce Grand Chelem éprouvant, pour changer de surface et être avec nous cette fois‐ci. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 10:59