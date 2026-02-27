Comme le souligne nos confères de Sportklub site de référence en Serbie, le cas de Carlos est plutôt spécial puisqu’il semble que l’Espagnol soit carrément invincible.
Pour Vincenzo Santopadre, ancien coach de Berrettini, interrogé par le Corriere della Sera, il faut surtout se poser les vraies questions au sujet de l’Espagnol.
« Il est tellement bon maintenant que personne ne peut jouer contre lui, mais la question est de savoir combien de temps cela va durer. On voit bien qu’il prend du plaisir à tout ce qu’il fait. Pas seulement à gagner, car c’est impossible. Il prend aussi plaisir à l’entraînement et à la compétition. Carlos a mûri de façon incroyable ces derniers mois » evoque Vincenzo.
Autre argument émis par le coach italien est qu’il n’est jamais trop bon à long terme de dominer outrageusement une discipline.
Il explique en effet que c’est aussi une forme d’adversité qui vous amène à vous poser les bonnes questions et toujours chercher à progresser.
Même si Jannik patine un peu, on en est pas encore à ce stade mais il faut tenir compte de cette remarque car évidemment un Federer sans Nadal et sans Djokovic n’aurait pas été le même joueur et inversement.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 08:27