Accueil ATP

Vincenzo Santopadre (ancien coach de Berretini) au sujet d’Alcaraz : « La vraie ques­tion est de savoir combien de temps il va durer »

Par
Jean Muller
-
149

Comme le souligne nos confères de Sportklub site de réfé­rence en Serbie, le cas de Carlos est plutôt spécial puis­qu’il semble que l’Espagnol soit carré­ment invincible. 

Pour Vincenzo Santopadre, ancien coach de Berrettini, inter­rogé par le Corriere della Sera, il faut surtout se poser les vraies ques­tions au sujet de l’Espagnol.

« Il est telle­ment bon main­te­nant que personne ne peut jouer contre lui, mais la ques­tion est de savoir combien de temps cela va durer. On voit bien qu’il prend du plaisir à tout ce qu’il fait. Pas seule­ment à gagner, car c’est impos­sible. Il prend aussi plaisir à l’en­traî­ne­ment et à la compé­ti­tion. Carlos a mûri de façon incroyable ces derniers mois » evoque Vincenzo.

Autre argu­ment émis par le coach italien est qu’il n’est jamais trop bon à long terme de dominer outra­geu­se­ment une discipline. 

Il explique en effet que c’est aussi une forme d’ad­ver­sité qui vous amène à vous poser les bonnes ques­tions et toujours cher­cher à progresser. 

Même si Jannik patine un peu, on en est pas encore à ce stade mais il faut tenir compte de cette remarque car évidem­ment un Federer sans Nadal et sans Djokovic n’au­rait pas été le même joueur et inversement.

Publié le vendredi 27 février 2026 à 08:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.