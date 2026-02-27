Comme le souligne nos confères de Sportklub site de réfé­rence en Serbie, le cas de Carlos est plutôt spécial puis­qu’il semble que l’Espagnol soit carré­ment invincible.

Pour Vincenzo Santopadre, ancien coach de Berrettini, inter­rogé par le Corriere della Sera, il faut surtout se poser les vraies ques­tions au sujet de l’Espagnol.

« Il est telle­ment bon main­te­nant que personne ne peut jouer contre lui, mais la ques­tion est de savoir combien de temps cela va durer. On voit bien qu’il prend du plaisir à tout ce qu’il fait. Pas seule­ment à gagner, car c’est impos­sible. Il prend aussi plaisir à l’en­traî­ne­ment et à la compé­ti­tion. Carlos a mûri de façon incroyable ces derniers mois » evoque Vincenzo.

Autre argu­ment émis par le coach italien est qu’il n’est jamais trop bon à long terme de dominer outra­geu­se­ment une discipline.

Il explique en effet que c’est aussi une forme d’ad­ver­sité qui vous amène à vous poser les bonnes ques­tions et toujours cher­cher à progresser.

Même si Jannik patine un peu, on en est pas encore à ce stade mais il faut tenir compte de cette remarque car évidem­ment un Federer sans Nadal et sans Djokovic n’au­rait pas été le même joueur et inversement.