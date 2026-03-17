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Vincenzo Santopadre, coach de Sonego : « Sinner tire profit de la défaite et c’est désor­mais un fait récur­rent. Il ne faut donc pas s’alarmer quand il perd »

Par
Laurent Trupiano
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L’entraineur de Lorenzo a tenu à expli­quer pour­quoi Jannik avait été aussi perfor­mant à Indian Wells. Cela provient d’une chose fonda­men­tale, la capa­cité à se remettre en cause, et à observer aussi ce qu’il se passe chez ses rivaux pour s’adapter à toutes les situations.

« Jannik s’est donné à fond, il s’est battu avec déter­mi­na­tion, à mon avis juste­ment parce qu’il avait vu ce qui était arrivé à Alcaraz. Cela lui a un peu profité en finale. De plus, comme il l’a bien expliqué, il s’est adapté. Il s’est déplacé plus tôt pour s’adapter au mieux aux condi­tions et a tiré les leçons de ses faux pas face à Djokovic et Mensik. Bref, on le sait : il tire profit de la défaite et c’est désor­mais un fait récur­rent. Il ne faut donc pas s’alarmer quand il perd. Je ne dis pas qu’il faut se réjouir pour lui quand il perd, mais ses adver­saires doivent ensuite se méfier. Car après une défaite, il devient encore plus dangereux »

Publié le mardi 17 mars 2026 à 10:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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