L’entraineur de Lorenzo a tenu à expliquer pourquoi Jannik avait été aussi performant à Indian Wells. Cela provient d’une chose fondamentale, la capacité à se remettre en cause, et à observer aussi ce qu’il se passe chez ses rivaux pour s’adapter à toutes les situations.
« Jannik s’est donné à fond, il s’est battu avec détermination, à mon avis justement parce qu’il avait vu ce qui était arrivé à Alcaraz. Cela lui a un peu profité en finale. De plus, comme il l’a bien expliqué, il s’est adapté. Il s’est déplacé plus tôt pour s’adapter au mieux aux conditions et a tiré les leçons de ses faux pas face à Djokovic et Mensik. Bref, on le sait : il tire profit de la défaite et c’est désormais un fait récurrent. Il ne faut donc pas s’alarmer quand il perd. Je ne dis pas qu’il faut se réjouir pour lui quand il perd, mais ses adversaires doivent ensuite se méfier. Car après une défaite, il devient encore plus dangereux »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 10:51