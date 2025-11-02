Il est connu pour avoir atteint les demi‐finales de Wimbledon en 2000 en étant issu des qualifications, Vladimir Voltchkov (ex‐25e mondial) se reconnaît un peu en Valentin Vacherot, vainqueur du Masters 1000 de Shanghai en étant 204e.
Interrogé par nos confrères de Tennis Gazette, le Biélorusse a tenu à mettre en garde le Monégasque sur certains points fondamentaux.
« Le niveau de compétition est beaucoup plus élevé sur le circuit ATP que sur le circuit Challenger. Sur le circuit Challenger, même si les joueurs sont excellents, vous pouvez avoir deux ou trois matchs dans le tableau où il suffit de bien jouer et où votre adversaire peut simplement se dire : « Bon, ce n’est pas mon jour ». Sur le circuit, tout le monde est un concurrent intense et redoutable. La compétition est tellement intense qu’il faut être mentalement prêt à se battre chaque semaine tout au long du calendrier. Il faut savoir s’organiser intelligemment et bien se connaître pour rester en bonne forme physique et garder son équilibre psychologique. On pense que c’est difficile de grimper au sommet. Mais en réalité, y rester est deux fois plus difficile. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 15:45