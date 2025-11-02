Il est connu pour avoir atteint les demi‐finales de Wimbledon en 2000 en étant issu des quali­fi­ca­tions, Vladimir Voltchkov (ex‐25e mondial) se recon­naît un peu en Valentin Vacherot, vain­queur du Masters 1000 de Shanghai en étant 204e.

Interrogé par nos confrères de Tennis Gazette, le Biélorusse a tenu à mettre en garde le Monégasque sur certains points fondamentaux.

« Le niveau de compé­ti­tion est beau­coup plus élevé sur le circuit ATP que sur le circuit Challenger. Sur le circuit Challenger, même si les joueurs sont excel­lents, vous pouvez avoir deux ou trois matchs dans le tableau où il suffit de bien jouer et où votre adver­saire peut simple­ment se dire : « Bon, ce n’est pas mon jour ». Sur le circuit, tout le monde est un concur­rent intense et redou­table. La compé­ti­tion est telle­ment intense qu’il faut être menta­le­ment prêt à se battre chaque semaine tout au long du calen­drier. Il faut savoir s’or­ga­niser intel­li­gem­ment et bien se connaître pour rester en bonne forme physique et garder son équi­libre psycho­lo­gique. On pense que c’est diffi­cile de grimper au sommet. Mais en réalité, y rester est deux fois plus difficile. »