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« Voici pour­quoi Carlos Alcaraz manque certai­ne­ment beau­coup à Jannik Sinner », explique Diego Nergiso

Par
Thomas S
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Joueur italien de 1987 à 2002 et ancien 67e joueur mondial en simple, Diego Nargiso s’est récem­ment exprimé chez nos confrères d’OA Sport où il est notam­ment revenu sur le sacre de son compa­triote, Jannik Sinner, à Wimbledon.

« Lors de la première semaine à Wimbledon, à mon avis, Sinner était plus préoc­cupé par le fait d’éviter que ne se repro­duise ce qui s’était passé à Paris que par le tennis lui‐même. Après Paris, ils ont accompli un travail incroyable, surtout sur le plan mental. Ce qui s’est passé à Roland‐Garros est quelque chose de désta­bi­li­sant pour un joueur », a déclaré Nargiso avant d’évo­quer la riva­lité entre l’ac­tuel numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure au poignet. « Alcaraz manque certai­ne­ment beau­coup à Sinner. Les rivaux t’aident à t’améliorer et à te dépasser. Il y a entre eux un grand respect et une grande estime, mais en même temps, l’envie de se surpasser. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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