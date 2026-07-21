Joueur italien de 1987 à 2002 et ancien 67e joueur mondial en simple, Diego Nargiso s’est récemment exprimé chez nos confrères d’OA Sport où il est notamment revenu sur le sacre de son compatriote, Jannik Sinner, à Wimbledon.
« Lors de la première semaine à Wimbledon, à mon avis, Sinner était plus préoccupé par le fait d’éviter que ne se reproduise ce qui s’était passé à Paris que par le tennis lui‐même. Après Paris, ils ont accompli un travail incroyable, surtout sur le plan mental. Ce qui s’est passé à Roland‐Garros est quelque chose de déstabilisant pour un joueur », a déclaré Nargiso avant d’évoquer la rivalité entre l’actuel numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une blessure au poignet. « Alcaraz manque certainement beaucoup à Sinner. Les rivaux t’aident à t’améliorer et à te dépasser. Il y a entre eux un grand respect et une grande estime, mais en même temps, l’envie de se surpasser. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 16:46