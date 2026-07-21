Joueur italien de 1987 à 2002 et ancien 67e joueur mondial en simple, Diego Nargiso s’est récem­ment exprimé chez nos confrères d’OA Sport où il est notam­ment revenu sur le sacre de son compa­triote, Jannik Sinner, à Wimbledon.

« Lors de la première semaine à Wimbledon, à mon avis, Sinner était plus préoc­cupé par le fait d’éviter que ne se repro­duise ce qui s’était passé à Paris que par le tennis lui‐même. Après Paris, ils ont accompli un travail incroyable, surtout sur le plan mental. Ce qui s’est passé à Roland‐Garros est quelque chose de désta­bi­li­sant pour un joueur », a déclaré Nargiso avant d’évo­quer la riva­lité entre l’ac­tuel numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure au poignet. « Alcaraz manque certai­ne­ment beau­coup à Sinner. Les rivaux t’aident à t’améliorer et à te dépasser. Il y a entre eux un grand respect et une grande estime, mais en même temps, l’envie de se surpasser. »