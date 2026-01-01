AccueilATPVoila pourquoi Samuel Lopez a supplanté Juan Carlos Ferrero
Voila pour­quoi Samuel Lopez a supplanté Juan Carlos Ferrero

Jean Muller
Samuel Lopez est venu épauler Juan Carlos Ferrero qui ne voulait plus en 2025 faire autant de semaines sur le circuit. Du coup, Samuel a rejoint le team en début d’année et les deux coachs se sont donc partagés le gâteau si l’on peut dire.

Au moment de faire les comptes, il s’avère que Carlos a remporté 5 de ses huit titres avec Samuel contre 3 avec Juan Carlos comme l’ex­plique nos confrères d’Eurosport Espagne.

Le palmarès de « Samuel » est composé du Masters 1000 de Monte Carlo et de Cincinnati , ainsi que les ATP 500 de Rotterdam, du Queen’s et de Tokyo.

Celui de Juan Carlos qui était logi­que­ment le coach n°1 a la saveur du Grand Chelem avec le titre de Carlos a à Roland‐Garros et l’US Open, le 3ème titre étant celui de Masters1000 de Rome.

Bien évidem­ment on ne peut pas imaginer que le team de Carlos ait tenu ce type de compte mais il savait quand même que sans Juan Carlos il avait déjà sous la main un coach de renom qui connais­sait Carlitos et qui était capable par son expé­rience et son exper­tise de relever le challenge. 

Certains ont expliqué qui lui fallait un consul­tant comme c’est le cas de Sinner avec Cahiil, on verra très vite si Carlos choi­sira cette option.

