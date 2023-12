Consultant pour Eurosport, le Britannique et 4e joueur mondial a tenté de répondre à la ques­tion que tout le monde se pose concer­nant le retour de Rafael Nadal : L’Espagnol peut‐il retrouver son meilleur niveau et remporter les plus grands tour­nois comme l’avait fait Roger Federer en 2017 dans des circons­tances simi­laires même si le Suisse était à l’époque plus jeune que Rafa ne l’est actuellement.

« Je pense que c’est possible mais peu probable. Je voudrais aussi ajouter le fait que Rafa est excellent sur les courts en dur, c’est juste qu’il a un niveau ridi­cu­le­ment diffé­rent sur terre battue. Je pense donc que les courts en dur sont un peu un trem­plin pour lui. Mais encore une fois, Rafa ne revient pas pour faire des quarts et des demi‐finales sur quelques tour­nois. Il veut toujours remporter les plus grands titres. Je pense donc que le début de saison nous en dira beau­coup sur la ques­tion de savoir si Rafa sera un concur­rent crédible pour la victoire. »