Après avoir accom­pagné l’Italie vers un deuxième sacre consé­cutif en Coupe Davis, le capi­taine Filippo Volandri a déclaré qu’il n’en voudrait pas à Jannik Sinner s’il déci­dait de ne pas parti­ciper à la prochaine édition.

Volandri 🎙



« Se il pros­simo anno Sinner mi dicesse di non essere a dispo­si­zione dopo aver vinto due Davis sarebbe compren­si­bile. Avere avuto Jannik qui con noi è stato un onore e un privi­legio, ma intanto ci godiamo questo momento. Poi da domani pense­remo alla pros­sima.



Non c’è… pic.twitter.com/oIOph9Ci2S — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 25, 2024

« Si après avoir gagné deux Coupe Davis, Sinner me dit l’année prochaine qu’il ne serait pas dispo­nible, ce serait compré­hen­sible. La présence de Jannik à nos côtés a été un honneur et un privi­lège, mais en atten­dant, nous profi­tons de ce moment. Nous pense­rons plus tard à la prochaine compétition. »