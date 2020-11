Ancien 25e joueur mondial, l’Italien Filippo Volandri a pris sa retraite en 2016. Grand spécialiste de la terre battue, il reste un observateur attentif du circuit ainsi que de la progression d’un certain Dominic Thiem.

« Dominic Thiem a travaillé dur sur son jeu, depuis l’année dernière il a commencé à aller beaucoup au filet, si en 2019 il avait souvent tort, à ce jour il a travaillé sur ces défauts lui permettant d’être très solide même dans ce domaine. Medvedev a été le meilleur joueur des ATP Finals, mais derrière Nadal et Djokovic en ce moment, il y a d’abord Thiem et ensuite le Russe. Le changement de génération est déjà en cours. En plus du Big 3, il y aura d’autres noms dans la liste des grands favoris du tournoi. Novak Djokovic remportera d’autres tournois du Grand Chelem, Rafael Nadal sur terre battue peut continuer sa domination, voyons Roger Federer l’année prochaine », a déclaré l’ancien 25e joueur mondial.