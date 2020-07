Novak Djokovic a fait ses débuts sur le circuit ATP à Umag en 2004. Tout juste âgé de 17 ans, le Serbe est battu par Filippo Volandri, 65e mondial à l’époque, sur le score de 7-6(5), 6-1. Interrogé par l’ATP, l’Italien se souvient de cette rencontre : « En dehors du court, je parlais avec d’autres joueurs et je leur ai dit : « Ce type est vraiment bon ! » Tous les joueurs m’ont dit : « Allez, tu aurais pu gagner 6-1, 6-1 ». Mais j’ai eu raison ! »

L’Italien se souvient bien de ce duel, le seul face au Serbe : « Je gagnais facilement et il a eu une réaction qui m’a surpris. Même s’il se battait avec sa respiration et qu’il ne respirait pas bien, il a eu une réaction intérieure que tu as ou que tu n’as pas. Ce genre de réaction à 1-5 était vraiment impressionnante. Déjà physiquement et sur la flexibilité, il était à un autre niveau. Il était tellement puissant. Quand quelqu’un a quelque chose de différent, c’est difficile à expliquer. Il jouait peut-être trop loin derrière la ligne. Il s’est tellement amélioré. Il a fait beaucoup de changements techniques, surtout sur son service, au cours de sa carrière. Mais je pense que ce qui a fait la différence, c’est qu’il peut jouer très près de la ligne. »

Le Transalpin a ensuite reconnu qu’il était impossible de prédire la suite de la carrière du natif de Belgrade : « Bien évidemment, je ne pouvais pas dire à partir de ce match qu’il allait être numéro 1 mondial pendant des semaines. On pouvait voir qu’il y avait quelque chose de différent entre lui et les autres, mais on ne pouvait pas dire que ce type allait être numéro 1. Aujourd’hui, Novak a l’un des meilleurs revers au monde, le meilleur retour. Dans les moments les plus importants, c’est un champion. »