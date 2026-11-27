C’est la polé­mique du jour sur la planète tennis suite à la parti­ci­pa­tion des Français Corentin Moutet, Adrian Mannarino et de l’Anglais Dan Evans à l’ex­hi­bi­tion très contro­versée, Northern Palmyra Trophies, en Russie, financée par Gazprom, l’une des entre­prises d’état les plus impli­quées dans la guerre contre l’Ukraine.

Une grande première pour Moutet et Evans, ce qui n’est pas le cas de Mannarino, déjà partie prenante de cette épreuve en 2025. À l’époque, il s’était justifié de cette manière : « Je suis un joueur de tennis profes­sionnel. Je ne fais pas de poli­tique ou quoi que ce soit d’autre. J’y suis allé et j’ai fait mon travail, c’est tout. Je ne soutiens rien. C’était un événe­ment privé. Il ne s’agissait pas d’un soutien poli­tique. Il n’y a rien à dire. »

Des expli­ca­tions abso­lu­ment pas convain­cantes pour Sergiy Stakhovsky, qui avait stoppé sa carrière au début du conflit afin de s’en­gager mili­tai­re­ment pour l’Ukraine. L’ancien 31e joueur mondial a donc tenu à rappeler à l’ordre les Tricolores et le Britannique via son compte Instagram.

« Je comprends tous ces (patriotes qui changent de natio­na­lité), même ce grand « intel­lec­tuel » des Balkans (Tipsarevic, ndlr), ça ne m’étonne pas ; mais Dan Evans, Adrian Mannarino, Corentin Moutet, sérieu­se­ment, les gars ? Vous ne voyez peut‐être pas le sang sur l’argent que vous allez encaisser, mais il est bien là, le sang de millions d’Ukrainiens. »