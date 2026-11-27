C’est la polémique du jour sur la planète tennis suite à la participation des Français Corentin Moutet, Adrian Mannarino et de l’Anglais Dan Evans à l’exhibition très controversée, Northern Palmyra Trophies, en Russie, financée par Gazprom, l’une des entreprises d’état les plus impliquées dans la guerre contre l’Ukraine.
Une grande première pour Moutet et Evans, ce qui n’est pas le cas de Mannarino, déjà partie prenante de cette épreuve en 2025. À l’époque, il s’était justifié de cette manière : « Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique ou quoi que ce soit d’autre. J’y suis allé et j’ai fait mon travail, c’est tout. Je ne soutiens rien. C’était un événement privé. Il ne s’agissait pas d’un soutien politique. Il n’y a rien à dire. »
Des explications absolument pas convaincantes pour Sergiy Stakhovsky, qui avait stoppé sa carrière au début du conflit afin de s’engager militairement pour l’Ukraine. L’ancien 31e joueur mondial a donc tenu à rappeler à l’ordre les Tricolores et le Britannique via son compte Instagram.
« Je comprends tous ces (patriotes qui changent de nationalité), même ce grand « intellectuel » des Balkans (Tipsarevic, ndlr), ça ne m’étonne pas ; mais Dan Evans, Adrian Mannarino, Corentin Moutet, sérieusement, les gars ? Vous ne voyez peut‐être pas le sang sur l’argent que vous allez encaisser, mais il est bien là, le sang de millions d’Ukrainiens. »
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 18:35