Dans notre numéro 86, nous sommes allés à la rencontre du jour­na­liste serbe pour lui poser quelques ques­tions clés concer­nant le G.O.A.T et notam­ment celle concer­nant sa future retraite.

« À mon avis, le facteur le plus impor­tant qui influen­cera sa déci­sion de « raccro­cher la raquette à un clou dans le mur » – comme on dit en Serbie – sera sa famille et ses enfants, et son besoin naturel, en tant que père, de passer de plus en plus de temps avec eux. Sur ce point, je suis tout à fait d’accord avec son père, Srdjan, qui a dit cela il y a quelques mois. Novak est un homme qui a changé depuis qu’il est père de famille, ce qui est logique. Il s’agit là de processus natu­rels, plus puis­sants que tout autre besoin, qui comblent Novak de manière très visible. Au Masters de Turin l’année dernière, il n’y a pas eu un seul chan­ge­ment de côté où il n’a pas regardé vers sa famille et salué ou lâché un sourire à ses enfants. C’est donc, à mon avis, le facteur le plus impor­tant qui influen­cera sa déci­sion de quitter le Tour »