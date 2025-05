Vuk Brajovic est un expert de la carrière de Novak Djokovic. Il travaille pour le média, Kurir. Il aide aussi le Serbe pour des évène­ments liés à sa fonda­tion. Vuk couvre toute l’ac­tua­lité du tennis et ne rate pas un tournoi du Grand Chelem depuis que Novak est au sommet du tennis mondial.

Ce matin, il nous a inter­pellé pour nous dire que la dernière nouvelle concer­nant Nole était une vraie « bêtise ».



« Dire que Novak Djokovic n’est pas en forme à cause de problèmes de santé liés à des proches est une ineptie totale. Si cela avait été le cas, je serai forcé­ment au courant. Par le passé, son père avait eu des soucis mais ce n’est pas le cas en ce moment. D’ailleurs, l’in­ter­view donnée à ce média a été faite dans le cadre de parte­na­riats commer­ciaux pour valo­riser certains contrats de Novak, pas pour savoir s’il était bien menta­le­ment. Ce que je sais c’est que Novak n’est pas content de sa forme, et qu’il a surtout envie de retrouver des bonnes sensa­tions. On l’a vu dans ces dernières sorties, il ne voulait pas jouer l’échange, il ne trou­vait pas de longueur. Après, je tiens aussi à rappeler qu’en 2021, il arrive à Paris avec peu de victoires et pour­tant il parvient à l’emporter. Vraiment, je pense que Novak veut avant tout trouver une bonne condi­tion physique. Après, le reste suivra. »