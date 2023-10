Dans notre numéro 86 de We Love Tennis Magazine, nous sommes allés à la rencontre d jour­na­liste serbe reconnu par toute la profes­sion et qui connait très bien Novak Djokovic.

Nous l’avons d’ailleurs ques­tionné sur le fait que Nole ne veut jamais débattre sur la ques­tion du GOAT. Selon lui, le Serbe a choisi la bonne posture.

« Novak a répondu à cette ques­tion à plusieurs reprises. Il est mani­fes­te­ment déçu de la tour­nure prise par cette histoire depuis le moment où il est devenu évident qu’il devien­drait le préten­dant au plus grand nombre de semaines en tant que numéro un mondial et le vain­queur du plus grand nombre de titres du Grand Chelem. Ses dernières décla­ra­tions à ce sujet ont été, pour para­phraser : « Mes résul­tats sont là, alors décidez par vous‐mêmes ! » À mon avis, c’est intel­li­gent, car cela lui permet de ne pas se laisser entraîner dans des « rallyes de rela­tions publiques sur les médias sociaux » avec ceux qui ne méritent pas objec­ti­ve­ment d’être impli­qués sur ce sujet. Mais c’est aussi effi­cace, car il est acclamé comme le « GOAT » par de plus en plus d’experts profes­sion­nels respectés du tennis et du sport à diverses occasions… »