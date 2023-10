Ancien 15e mondial, l’ex‐joueur austra­lien s’im­pa­tiente. Pour lui, l’ab­sence prolongée de son compa­triote Nick Kyrgios sur le circuit est préju­di­ciable pour le succès du tennis.

« Nick peut‐il revenir et jouer un rôle dans tout cela ? Absolument, parce que quel­qu’un qui sert comme ça est toujours compé­titif. Il pour­rait même avoir le meilleur service du circuit en ce moment. Peut‐il le faire ? Oui, mais il faudra sans doute qu’il soit motivé et qu’il s’as­sure que son corps ne le laisse pas tomber. Il est crucial pour le tennis austra­lien et mondial, il serait donc bon qu’il revienne vite. »