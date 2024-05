À 39 ans, Stan Wawrinka voit un à un les joueurs de sa géné­ra­tion se retirer des courts. Andy Murray tirera a priori sa révé­rence en fin de saison, et la carrière de Nadal devrait aussi emprunter le même chemin.

Pourtant, le Suisse n’est pas encore décidé à ranger sa raquette.

Dans un entre­tien accordé à Express Sport, le triple cham­pion du Grand Chelem a fait part de sa volonté de conti­nuer, pour inspirer la jeunesse.

« Il y a toujours des buts. Je pense qu’en tant qu’ath­lète, il est impor­tant de se fixer des objec­tifs. Je sais aussi que les objec­tifs que j’avais il y a dix ans ne sont plus les mêmes aujourd’hui, surtout après tant de bles­sures et d’opérations chirur­gi­cales ces dernières années. Je pense que c’est aussi un bon exemple pour les jeunes, vous voulez leur montrer que ce n’est pas parce que vous vieillissez que la passion doit dispa­raître. N’oubliez pas que lorsque j’ai commencé à jouer au tennis, il s’agis­sait du jeu, de jouer avec mes amis, d’être passionné et d’ap­pré­cier cela, et c’est toujours le cas. Je pense qu’il est impor­tant de rappeler aux jeunes joueurs que lors­qu’on veut rêver de quelque chose, lors­qu’on est passionné, il faut le faire. Je pense que c’est pour les jeunes qui veulent rêver de cela qu’il faut comprendre que peu importe ce que vous réalisez, peu importe votre âge, peu importe où vous êtes, vous devez faire ce qui est bon pour votre carrière. »