Stan, âgé de 40 ans a décidé de rempiler pour une année.
Il sera d’ailleurs sur le tour dès le début puisqu’il est annoncé à Auckland (12−17 Janvier).
Ce sera sa 26ème année sur le tour mais on est pas certain que cela soit la dernière contrairement à son pote Gaël Monfils.
Interrogé sur ses motivations, le Suisse a défini un nouvel objectif.
« Pour moi, tout est question de compétition. C’est aussi l’occasion de me dépasser, d’atteindre mon plein potentiel, de donner le meilleur de moi‐même. Je continue à m’entraîner dur pour être au meilleur de ma forme pendant les tournois et les matchs. J’espère réintégrer le top 100 en 2026, participer à des tournois majeurs, continuer à progresser et voir où j’en suis à la fin de l’année. Même après 20 ans sur le circuit, j’aime toujours autant ce sport. Je suis passionné par le tennis et par les émotions que je ressens lorsque je joue dans différentes villes et lors de différents tournois. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 08:45