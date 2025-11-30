AccueilATPWawrinka a de l'ambition pour 2026 et annonce un nouvel objectif
Wawrinka a de l’am­bi­tion pour 2026 et annonce un nouvel objectif

Stan, âgé de 40 ans a décidé de rempiler pour une année. 

Il sera d’ailleurs sur le tour dès le début puis­qu’il est annoncé à Auckland (12−17 Janvier). 

Ce sera sa 26ème année sur le tour mais on est pas certain que cela soit la dernière contrai­re­ment à son pote Gaël Monfils.

Interrogé sur ses moti­va­tions, le Suisse a défini un nouvel objectif.

« Pour moi, tout est ques­tion de compé­ti­tion. C’est aussi l’oc­ca­sion de me dépasser, d’at­teindre mon plein poten­tiel, de donner le meilleur de moi‐même. Je continue à m’en­traîner dur pour être au meilleur de ma forme pendant les tour­nois et les matchs. J’espère réin­té­grer le top 100 en 2026, parti­ciper à des tour­nois majeurs, conti­nuer à progresser et voir où j’en suis à la fin de l’année. Même après 20 ans sur le circuit, j’aime toujours autant ce sport. Je suis passionné par le tennis et par les émotions que je ressens lorsque je joue dans diffé­rentes villes et lors de diffé­rents tournois. »

