Il a beau tou­jours par­tie de l’é­lite du ten­nis mon­dial, le temps affecte mal­gré tout peu à peu « Stan the man ». Et ce n’est pas l’in­té­res­sé lui‐même qui dira le contraire, sur­tout après avoir contrac­té le coro­na­vi­rus en fin d’an­née der­nière. A 35 ans, « Stanimal » approche la fin de sa riche car­rière, mais il n’en perd pas pour autant son appé­tit pour le ten­nis, comme il l’ex­plique à l’Australian Financial Review.

« J’ai vrai­ment hâte de res­sen­tir ce sen­ti­ment de stress et d’émotion en même temps. C’est pour ça que je suis ici et je suis vrai­ment heu­reux d’y être. Je vieillis chaque année, donc je dois démar­rer le moteur, je dois jouer des matches pour gagner en confiance. On ne sait jamais ce qui peut arri­ver. J’espère que je revien­drai ici (à l’Open d’Australie, ndlr), mais à mon âge et à ce stade de ma car­rière, il est dif­fi­cile de savoir vrai­ment ce qui va se pas­ser dans un ou deux ou trois ans, alors je vais essayer de pous­ser autant que je peux cette année. »