Le tennis est un sport qui peut rendre fou et stimuler la mauvaise foi des protagonistes. C’est plus ou moins ce qui est arrivé ce dimanche à Flavio Cobolli, opposé à Stan Wawrinka sur la United Cup.
Si l’Italien a fini par l’emporter après un sacré duel de 3 heures de jeu, il a été rappelé à l’ordre par le superviseur et son adversaire à propos d’une règle qu’il devrait connaître.
Après avoir fait tomber involontairement une balle de sa poche, l’Italien a perdu le point après avoir stoppé lui‐même un échange qu’il dominait. Si le point aurait pu être rejoué après l’intervention de l’arbitre, il n’a pas attendu que ce dernier le fasse. Et selon le règlement, il n’a tout simplement pas le droit étant donné qu’il ne peut pas se gêner lui‐même.
Drama down under 👀#UnitedCup pic.twitter.com/KDDiyjwruN— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2026
Et malgré les protestations de Cobolli, affirmant notamment qu’il aurait pu se blesser, le règlement a été correctement appliqué, comme lui a rappelé le superviseur et Wawrinka.
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 15:55