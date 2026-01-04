Le tennis est un sport qui peut rendre fou et stimuler la mauvaise foi des prota­go­nistes. C’est plus ou moins ce qui est arrivé ce dimanche à Flavio Cobolli, opposé à Stan Wawrinka sur la United Cup.

Si l’Italien a fini par l’emporter après un sacré duel de 3 heures de jeu, il a été rappelé à l’ordre par le super­vi­seur et son adver­saire à propos d’une règle qu’il devrait connaître.

Après avoir fait tomber invo­lon­tai­re­ment une balle de sa poche, l’Italien a perdu le point après avoir stoppé lui‐même un échange qu’il domi­nait. Si le point aurait pu être rejoué après l’in­ter­ven­tion de l’ar­bitre, il n’a pas attendu que ce dernier le fasse. Et selon le règle­ment, il n’a tout simple­ment pas le droit étant donné qu’il ne peut pas se gêner lui‐même.

Et malgré les protes­ta­tions de Cobolli, affir­mant notam­ment qu’il aurait pu se blesser, le règle­ment a été correc­te­ment appliqué, comme lui a rappelé le super­vi­seur et Wawrinka.