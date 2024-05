Stan a été inter­rogé par nos confrères de Daily Mail au sujet de l’an­nonce faite à Dubaï par Andy Murray. Après sa défaite face à Ugo Humbert, l’Ecossais avait expliqué qu’il allait mettre fin à sa carrière cet été.

Selon Stan, cela est plus qu’improbable.

« Je ne pense pas qu’il s’ar­rê­tera. Je pense que lors­qu’il a annoncé son arrêt, cela était lié à l’émo­tion après avoir perdu un match mais je ne suis pas sûr qu’il s’ar­rê­tera cet été. Je pense que tant qu’il sera passionné et se sentira compé­titif, il conti­nuera » a expliqué Stan avant de revenir sur sa carrière.

« Andy n’a gagné ‘que’ trois Grand Chelem parce que Novak, Roger, Rafa étaient la mais il était toujours en finale, il gagnait toujours beau­coup. Pour moi, sa carrière n’est rien comparée à la mienne. Il est très en avance, il a gagné beau­coup plus de titres que moi et son niveau a été proche du Big Three pendant 10 ans »