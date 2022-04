A Monte‐Carlo, « Stan the Man » nous accordé une grande inter­view à paraitre dans le numéro 81 de We Love Tennis Magazine début mai. Nous vous propo­sons un extrait, celui lié à son rapport avec Roger Federer. Une ques­tion qu’on lui a posé souvent mais à laquelle il répond toujours avec une vraie sincérité.

« J’ai toujours pris le positif de cette situa­tion qui est incroyable. J’ai toujours été dans son ombre que ce soit d’abord en Suisse puis ailleurs, mais fina­le­ment qui ne serait pas dans son ombre ? Après cela a évolué quand j’ai été plus perfor­mant. J’ai fait mon chemin. J’ai gagné des tour­nois du Grand Chelem à une époque où il en gagnait un peu moins. Grâce à lui, j’ai aussi gagné une Coupe Davis, une médaille d’or aux Jeux Olympiques. J’ai pu aussi m’en­trainer avec lui pendant des années. Tout cela compte dans une carrière. On a beau­coup échangé sur le tennis, donc au final, pour moi, c’est tout « bénéf » comme l’on dit. Même si on a chacun notre vie mais nous avons été marqués par des belles victoires ensemble depuis le début de notre carrière, cela crée des liens qui ne se casse­ront jamais »