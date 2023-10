Les balles font de nouveau énor­mé­ment parler sur le circuit.

Après Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz ou encore Daniil Medvedev, c’est au tour de Stanislas Wawrinka de criti­quer le chan­ge­ment de balle chaque semaine, à chaque tournoi.

« Je pense qu’il est temps d’examiner atten­ti­ve­ment le fait que de nombreux joueurs se blessent au poignet, ce qui pour­rait être évité en ne chan­geant pas de balles chaque semaine », a récem­ment alerté Zizou Bergs.

Une décla­ra­tion validée par Stan the Man, qui a inter­pellé l’ATP dans sa story Instagram.

Stan Wawrinka echoed Zizou Bergs’ state­ment that many players are getting wrist inju­ries due to the balls being changed from tour­na­ment to tour­na­ment.



Zizou : “Many players are getting wrist inju­ries, which could possibly be prevented by not chan­ging the balls every week.”



Zizou… pic.twitter.com/qLiouEppba