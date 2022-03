Le Challenger de Marbella est gâté. Stanislas Wawrinka et Dominic Thiem vont y faire leur retour et pour­raient même se retrouver en demies ! En atten­dant, ils ont disputé un match d’en­traî­ne­ment très serré, fina­le­ment remporté par le Suisse, très content du niveau de la partie.

« Je vois que j’ai encore en moi ce qu’il faut pour pouvoir, dans le futur, accro­cher les meilleurs et gagner des matchs. Je ne suis pas encore là où j’ai envie d’être en termes de forme, mais mon corps me permet de pousser des jour­nées à 3–4 heures d’entraînement. Là avec Thiem, c’était deux heures de haute inten­sité et le niveau est là. Maintenant, il va falloir le faire en match, le répéter jour après jour. C’est le but des prochaines semaines. Voir comment le pied réagit en compé­ti­tion, car les émotions poussent le corps à se comporter diffé­rem­ment. Il se tend plus. Mon pied va bien dans l’ensemble. Zéro douleur ? Ça n’existe pas, surtout à mon âge. Mais je peux enchaîner les jour­nées sans ces douleurs qui usent menta­le­ment », a confié Stan The Man dans son inter­view au Matin.ch.