Les joueurs et joueuses réagissent à la situation actuelle qui oblige le circuit ATP à être suspendu pendant six semaines. Stan Wawrinka a publié un message inspirant sur son compte Twitter : « Je quitte Los Angeles pour rentrer à la maison pendant un moment. C’est une période étrange et nous ne savons pas à quoi nous attendre ensuite. J’espère que vous restez tous en sécurité. Je pense bien sûr à ceux qui de notre « monde » qui ont consacré des mois de travail pour préparer des événements qui sont maintenant annulés et aux fans qui devaient y assister. Ce sont des moments difficiles, mais nous devons tous rester forts. »

