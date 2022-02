Absent du circuit depuis près d’un an à cause d’une bles­sure au pied, Stanislas Wawrinka ne devrait plus tarder à faire son grand retour. Dans des propos accordés au Parisien, le Suisse a confirmé sa parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros 2022 (22 mai au 5 juin). Il a donné la clef de sa moti­va­tion pour travailler aussi dur à bientôt 37 ans, tout en glis­sant un petit tacle à certains de ses pairs.

« On me demande souvent pour­quoi j’essaie de revenir de bles­sure et de conti­nuer, mais c’est parce que le tennis est une passion, j’aime le public. Surtout, quand je rentre sur un terrain, j’ai toujours en tête que c’est un jeu. La base du tennis, c’est qu’on dit à un enfant ‘Va jouer’ ! Il y en a beau­coup qui l’oublient quand ils deviennent profes­sion­nels : ils prennent trop le tennis comme un travail. Moi, ce qui me motive et qui me pousse encore, c’est de me dire je vais jouer, que je vais m’amuser, que je vais m’éclater ! »