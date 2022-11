Au cours de l’émis­sion En Aparté sur Canal+, Stan Wawrinka s’est confié sa rela­tion avec Roger Federer avant de rela­ti­viser sur le fait d’avoir vécu une carrière, pour­tant gigan­tesque avec notam­ment trois titres du Grand Chelem, parfois dans l’ombre de celle de son compatriote.

« Il y a eu du positif. J’ai grandi et je me suis amélioré grâce à lui. Roger m’a beau­coup aidé. Grâce à lui, j’ai gagné les Jeux olym­piques et la Coupe Davis. Ce sont deux des plus gros titres de ma carrière. C’est sûr que le fait d’arriver derrière lui, surtout en Suisse, peu importe les résul­tats que je pouvais avoir, de toutes façons, ça allait toujours être à des années‐lumières de lui. Personne n’arrivera à faire ce qu’il a fait, en tout cas pas en Suisse. Moi ce que je fais, je le fais du mieux possible. Il faut pouvoir aussi appré­cier ce genre de carrière », a déclaré Stan The Man.