De passage dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », en compa­gnie des Américains John Isner et Steve Johnson, le triple lauréat en Grand Chelem, Stanislas Wawrinka, s’est exprimé avec beau­coup d’hu­mi­lité sur sa carrière, en refu­sant de parler de Big 5 (le Big 4 repré­sen­tant Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray).

« Je suis gêné lors­qu’on parle de ‘Big 5’ ou de choses comme ça, ou lors­qu’on me rapproche d’Andy Murray simple­ment parce qu’il a gagné trois tour­nois du Grand Chelem et que j’en ai gagné trois égale­ment. Mais il a 45 Masters 1000 (14 titres en Masters 1000 pour Murray contre 1 pour Wawrinka, ndlr) et il est dans le top 10 et dans le top 5 pendant telle­ment long­temps. Je suis donc complè­te­ment diffé­rent d’eux (Federer, Nadal, Djokovic et Murray). Je suis à mille lieues de ce qu’ils ont accompli et je pense que c’est un peu irres­pec­tueux pour eux et surtout pour Andy, parce que c’est le discours qui revient le plus souvent », a déclaré le Suisse dans des propos rapportés par Sportskeeda.