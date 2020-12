Le Suisse a donné un entretien à Paris Match Suisse où il parle notamment de son amitié avec Roger Federer et le fait que finalement le parcours de son compatriote a quelque part minimiser ses exploits : Comment être jaloux d’un des plus grands sportifs de tous les temps ? Quand je suis arrivé sur le circuit, il était déjà tout en haut. J’ai eu la chance de le côtoyer, de gagner des titres avec lui. C’est une énorme chance d’avoir fait partie de la même génération que Roger » explique Stan, toujours très respectueux de son grand frère, et qui a su malgré tout se faire de place aux côtés du Balois : « Nous avons vécu tellement de choses ensemble, nous sommes de vrais amis, même si nos vies sont très différentes et bien remplies. Tout ce que nous avons partagé nous lie à jamais. Je suis très fier de tout ce que j’ai accompli. Jamais je n’aurais imaginé avoir une telle carrière. Même si cela n’a pas toujours été facile, j’ai toujours essayé de repousser mes limites »