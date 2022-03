De plus en plus proche d’un retour sur les courts après un an d’ab­sence, Stan Wawrinka a accordé une longue et belle inter­view à nos confrères de L’Équipe dans laquelle il revient notam­ment sur l’ascension de Daniil Medvedev et sur sa nouvelle place de numéro 1 mondial. Et visi­ble­ment, le Vaudois est conquis.

« Je trouve que ce qu’il fait est excep­tionnel. Il trouve toujours des solu­tions, c’est un battant, il peut s’énerver quand ça ne va pas mais il a un bon carac­tère de fighter. Il est capable, juste­ment, et on le voit dans tous ses gros matches, qu’il les gagne ou qu’il perde, de changer de tennis en cours de partie. Son jeu me parle. En tant que spec­ta­teur, j’irais voir un joueur comme ça, parce que je trouve que c’est beau à voir. Il fait tout. Qu’il soit devenu numéro 1, c’est mérité. Je l’ai dit toute ma carrière : le clas­se­ment ne ment pas. »