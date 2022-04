Hier (mercredi) après‐midi, nous avions rendez‐vous avec Stan Wawrinka pour un entre­tien assez long au village du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Le Suisse nous a répondu avec beau­coup de sincé­rité et de fran­chise. L’interview sera publiée dans son inté­gra­lité dans le numéro 81 de We Love Tennis Magazine qui va être édité avant Roland‐Garros.

Nous vous propo­sons ce matin un petit extrait où ‘Stan The Man’ nous explique pour­quoi, pour le moment, il réfute le terme de « légende » le concernant.

« Pour l’ins­tant, c’est très préma­turé de parler de « légende » me concer­nant d’au­tant que je suis encore sur le circuit. Pour moi, le terme de légende est logique une fois que l’on a réel­le­ment fini sa carrière. Je suis content que l’on puisse dire cela de moi mais je n’y pense pas. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli. J’ai eu des résul­tats bien plus grands que ce que j’es­pé­rais. Quand j’étais jeune je ne me suis jamais donné comme objectif de gagner un tournoi du Grand Chelem. Mon rêve était juste d’être un joueur de tennis profes­sionnel. C’est‐à‐dire rentrer dans le top 100 et vivre de ma passion. »