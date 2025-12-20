Hier soir, Stan Wawrinka a décidé d’an­noncer la fin de sa carrière. Le Suisse rangera sa raquette au placard à l’issue de la saison 2026. C’est fina­le­ment une très bonne nouvelle.

On veut bien croire qu’il aime ce sport plus que tout mais on avait aussi beau­coup de mal à le voir perdre contre des seconds couteaux alors même qu’il a a été le seul à avoir terrasser Djokovic, Nadal et Federer quand ils étaient au sommet de leur talent.

S’il y a eu quelques éclairs comme à Bâle derniè­re­ment, sa saison ne ressem­blait pas vrai­ment à celle d’une légende du tennis moderne.

Or Stan est une légende, et comme toutes les légendes, il faut savoir dire stop au bon moment quand le niveau de tennis est encore présent.

Cela a été le cas avec Roger et Rafa même si l’Espagnol a réalisé le semestre de trop.

Quand à Novak, il est certain qu’il n’at­tendra pas d’être en dehors du top 100 pour jeter l’éponge.

Fin 2026, Nole sera bien le dernier des « Mohicans » cette géné­ra­tion dorée et folle qui nous a fait vivre une période dingo où tous les types de talents étaient réunis.

Merci pour tout Stan, merci pour ton revers, ta gentillesse, et ton charisme.