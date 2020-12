La question revient souvent, est-ce qu’il est possible d’avoir des amis sur le circuit ? Stan The Man y a répondu avec beaucoup de franchise lors d’une interview donnée à Paris Match Suisse : « A cela, je pourrai vous répondre quand j’aurai pris ma retraite. Avec qui je resterai lié, je n’en sais rien. En tennis, on vit dans une bulle. Partout dans le monde, on se retrouve avec les mêmes personnes. Avec certains, je suis pote, avec d’autres pas du tout. Concernant Novak Djokovic, personnellement, je m’entends très bien avec lui, on s’entraîne souvent ensemble. Mais il a son caractère, il fait ses choix. C’est pareil avec Rafael Nadal. Ses 13 victoires à Roland-Garros constituent un des plus grands accomplissements de l’histoire du sport. Avec lui, Roger et Novak, le Big Three, notre époque a la chance de compter en même temps trois champions hors norme »