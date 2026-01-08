Alors qu’il attend lui aussi une invitation pour l’Open d’Australie, et qu’il ne porte pas forcément Nick Kyrgios dans son coeur (« Kokkinakis a b… ta copine mec, désolé de te le dire », lui avait lancé l’Australien lors d’un duel en 2015), Stanislas Wawrinka a démontré toute son élégance lorsqu’un journaliste lui a demandé si Kyrgios méritait une wild‐card pour Melbourne (18 janvier au 1er février).
« Il a été beaucoup blessé ces dernières années, ce n’est pas facile pour lui. Mais il a obtenu des résultats incroyables au cours de sa carrière, il a atteint la finale d’un Grand Chelem. Donc, bien sûr, s’il est en forme et prêt, il voudra jouer là‐bas. Il a joué un peu plus ces dernières semaines, disputant quelques matchs d’exhibition, et le tournoi de Brisbane. Espérons qu’il pourra rester en forme et éviter les blessures pendant toute l’année », a répondu le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par le Canberra Times.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 12:09