Wawrinka donne une leçon de classe à Kyrgios : « Ce n’est pas facile pour lui, il a été beau­coup blessé ces dernières années, mais il a obtenu des résul­tats incroyables au cours de sa carrière, il a atteint une finale de Grand Chelem »

Alors qu’il attend lui aussi une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie, et qu’il ne porte pas forcé­ment Nick Kyrgios dans son coeur (« Kokkinakis a b… ta copine mec, désolé de te le dire », lui avait lancé l’Australien lors d’un duel en 2015), Stanislas Wawrinka a démontré toute son élégance lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé si Kyrgios méri­tait une wild‐card pour Melbourne (18 janvier au 1er février). 

« Il a été beau­coup blessé ces dernières années, ce n’est pas facile pour lui. Mais il a obtenu des résul­tats incroyables au cours de sa carrière, il a atteint la finale d’un Grand Chelem. Donc, bien sûr, s’il est en forme et prêt, il voudra jouer là‐bas. Il a joué un peu plus ces dernières semaines, dispu­tant quelques matchs d’ex­hi­bi­tion, et le tournoi de Brisbane. Espérons qu’il pourra rester en forme et éviter les bles­sures pendant toute l’année », a répondu le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par le Canberra Times.

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 12:09

