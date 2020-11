Battu par Zverev en quart de finale mais tombeur de Rublev en 8ème, Stan Wawrinka aura encore son mot à dire en 2021. Il compte bien d’ailleurs bosser encore plus dur pour mettre en place une préparation optimale, préparation qui sera optimisée grâce à l’apport toujours pertinent de Laurent Paganini.

On le sent, Stan veut finir sa carrière en beauté et surtout n’avoir aucun regret : « Je dois peaufiner le tout et en parler avec Laurent et Dani. Je me sens bien. J’ai quand même beaucoup travaillé tennistiquement et physiquement tous ces mois de confinement et tous ces mois où on n’a pas eu pu jouer en compétition. C’est un travail un peu différent qu’on va avoir cette année par rapport aux autres saisons. Malgré cette situation, je sens qu’il y a encore moyen de progresser. J’ai toujours envie de me pousser une dernière fois pour essayer de finir ma carrière le mieux que je peux, partir sachant que j’ai vraiment tout donné »